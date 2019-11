Klar melding til Ronaldo: Sig undskyld

Cristiano Ronaldo blev skiftet ud efter 55 minutter, da Juventus søndag mødte AC Milan på hjemmebane.



På det tidspunkt i kampen, hvor stjerne-angriberen blev kaldt til bænken, stod der 0-0, og da Ronaldo så sit nummer på fjerdedommerens scoreboard, afledte det en kraftig reaktion fra portugiseren, som tydeligt var utilfreds med Maurizio Sarri beslutning om at tage ham af banen.

Udskiftningen resulterede i, at Ronaldo gik direkte i omklædningsrummet for aldrig at vende tilbage til bænken.

Det italienske medie Calciomercato interviewede søndag den italienske landstræner Roberto Mancini, som mener, at portugiseren bør og nok også kommer til at undskylde til holdet:

- Jeg tror på, at en spiller altid skal have respekt for sin træner og sine holdkammerater. Så er det klart, at nogle gange, i kampens hede, så kan man udvise dårlig opførsel. Det kan ske, men jeg tror at spillere som har haft sådan en reaktion, de ved, at de har begået en fejl og derfor undskylder de også, siger Mancini til Calciomercato.



Den 34-årige portugiser blev skiftet ud til fordel for argentineren Paulo Dybala, som i sidste ende scorede til slutresultatet 1-0.

