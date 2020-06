Klar til stor ændring: Imponeret over Eriksen

To store italienske medier melder, at der blæser særdeles positive vinde omkring Danmarks offensive es

Han tog ikke ligefrem Italien med storm, men man skal ikke undervurdere Christian Eriksens evne til at gøre sig selv til en vigtig brik på et fodboldhold.

Den udvikling har han gennemgået i sine forrige klubber - og også på landsholdet - og nu ser det minsandten ud til, at historien er ved at gentage sig.

De italienske medier har ikke taget danskerens præstationer med fløjlshandsker, og han har mødt en del kritik for ikke at være mere afgørende til trods for, at han ikke har fået den store tilvænningstid i Inter, siden han kom til i starten af året.

Nu er tonen en anden, når talen falder på den danske playmaker.

Foto: Daniele Mascolo/Ritzau Scanpix

Både Gazzetta dello Sport og Sky Sports Italia fortæller enslydende historier om, at Inter-træner Antonio Conte har været imponeret over den danske landsholdsspiller, og at den ellers lidt rigide taktiker er klar til at ændre sit 3-5-2-system til et 3-4-1-2-formation, hvor Eriksen så ville få pladsen lige bag de forreste angribere.

- Eriksen har endelig muligheden. Vi har næsten ikke set ham folde sig ud endnu, og den reelle test kommer nu, skriver Sky Sports Italia.

Gazzetta dello Sport fortæller, at Eriksen skulle være i meget bedre forfatning, end da han ankom, og nu ville være i spil til at starte inde i første kamp efter genstarten. Det kunne være semifinalen i Coppa Italia, hvor Inter møder Napoli.

Den Milano-baserede avis fortæller, at Conte skulle være meget imponeret af Eriksens dødbolde og afslutninger udefra.

- Det ser ud til, at den tidligere Tottenham-spiller kan få en ledende rolle i anden halvdel af sæsonen. Med hans kvaliteter vil han være klar til det. Hold øje med ham, lyder det.

Serie A ser ud til at gøre comeback om blot 17 dage, og Inter skal forsøge at hente Juventus og Lazio, som ligger henholdsvis ni og otte point foran. Eriksens klub har 13 ligakampe tilbage, mens de to klubber foran har 12 af slagsen.

