Klart krav: - Betal alt

En Christian Eriksen-lejeaftale med Leicester eller Tottenham ser svær ud, for Inter stiller store krav

Der er kun 10 dage til lukning af vinterens transfervindue, og spørgsmålet er, hvor Christian Eriksen spiller efter 1. februar.

Senest har Daily Telegraph meldt Leicester interesserede i en lejeaftale med danskeren, som også Tottenham kunne overveje at låne hjem.

Men det bliver svært, hvis man skal tro den italienske transferjournalist Fabrizio Romano.

- Inter har givet en klar besked til Leicester og Tottenham: Betal 100 procent af Christian Eriksens løn eller ingenting, skriver han på Twitter.

- Ingen chance i øjeblikket, da Eriksens løn for seks måneders leje vil være omkring 30 millioner kroner efter skat. Inter har ikke modtaget noget bud fra Manchester United, skriver han.

Tidligere har også Milan, Manchester United, Paris SG og Arsenal været nævnt som kandidater til at overtage danskeren, der kom til Inter sidste vinter, men aldrig har fået sit gennembrud, og nu er henvist til bænken.

Leicester skulle angiveligt se Eriksen som et skud i forsøget på at vinde Premier League, hvor man i øjeblikket ligger to point efter førende Manchester United.

