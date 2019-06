Klubben svarer legende hårdt igen

Man siger, at dem, man elsker mest, også er dem, der kan såre allerværst.

Francesco Totti og Roma har været uadskillelige igennem et helt fodboldliv, men mandag indkaldte Totti til pressemøde: Det var tid til legende-nyheder.

Her rasede han over, at klubben havde kørt ham ud på et sidespor og ikke lyttet på ham, da de tilbød ham en rolle som teknisk direktør i klubben.

Han valgte at tage en brat og smertefuld afsked med hjerteklubben, som han har været direktør for efter spillerkarrieren.

- At forlade Roma er som at dø. Jeg føler. at det ville være bedre, hvis jeg døde, udtalte han på det overordentligt velbesøgte pressemøde.

Talstærkt fremmøde til Tottos pressemøde. Foto: Filippo Monteforte/AFP/Ritzau Scanpix

Varm transfersommer venter: Sådan handler Brøndby, Randers & FC Nordsjælland

Det skal han lære - ellers bliver han aldrig elsket på Vestegnen

- Vi forstår godt, at det må være hårdt at forlade klubben AS Roma efter 30 år, men vi tror på, at hans opfattelse af fakta og beslutningerne i klubben både er fantasifulde og langt fra realiteterne, skriver klubben.

Totti fremturede også med planer om at vende tilbage, hvis der skulle komme nye ejere. Den fremgangsmåde tager klubben stærkt afstand fra.

Hvis Totti havde indsamlet viden om en investeringsgruppe, som havde planer om at overtage magten i Roma, ville det være meget alvorligt, da klubben er et børnsnoteret selskab, som kan blive påvirket af den slags.

Klubben slår fast, at der ikke er planer om at sælge foretagendet nu eller i fremtiden.

Roma forsvarer ligeledes beslutningen om, at tilbyde Totti stillingen som teknisk direktør. De mener, at han kunne udvikle sig i rollen og få støtte, mens han vænnede sig til rollen.

Læs hele Tottis svada her.

Beckham kom – det gjorde Ronaldo og Zidane ikke

Se også: Pænt nej tak: Eriksen afviser engelsk gigant

Hun var ikke den første: Her er de vildeste baneløbere

48 vanvittige timer: Lønstrup overhørte det værste til privat fest