Kollega hylder Eriksen: Han er verdensklasse

Taknemmelig Christian Eriksen efter lyndebut

Transfersagaen om Christian Eriksen sluttede tirsdag, da den danske landsholdsstjerne endelig blev præsenteret i italienske Inter. Og allerede onsdag aften blev danskeren sendt i spil.

Eriksen blev således skiftet ind efter knap 66 minutter og spillede sine første minutter i Inters blå og sorte uniform, da Milano-klubben endte med en 2-1-sejr over Fiorentina i den italienske pokalturnering, Coppa Italia.

Minuttet efter Christian Eriksens indskiftning sendte midtbanespilleren Nicolo Barella sejrsmålet i kassen, og matchvinderen glæder sig til at spille mere med Eriksen, som han er meget imponeret over.

Barella jubler efter sin scoring. Foto: Miguel Medina/AFP/Ritzau Scanpix

- Han er i verdensklasse og vil hæve niveauet for hele holdet. Jeg håber, at han snart kan få San Siro (Inters hjemmebane, red.) til at eksplodere med glæde, fortæller Nicolo Barella til Rai Sport efter kampen ifølge Football Italia.

Nicolo Barella, 22 år, kom selv til Inter i sommer, og hidtil har han været meget tilfreds med sit ophold i den italienske storklub, fortæller han.

- Mit eventyr hos Inter går rigtig godt. Alle har tillid til mig, og vi er i gang med noget stort, fortæller han.

Christian Eriksen, der kom til Inter fra Tottenham, har fået en kontrakt, der løber indtil sommeren 2024.

