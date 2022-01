Konen taler over sig: Skal tilbage til Spanien

Álvaro Morata er i den seneste tid blevet rygtet til FC Barcelona. Nu kommer hans kone med en opsigtsvækkende kommentar, der kan give et hint om angriberens fremtid

Det ligner mere og mere et skifte fra Juventus til FC Barcelona for Álvaro Morata.

Cheftræneren for den catalanske storklub, Xavi Hernández, har ikke lagt skjul på, at han ønsker at få Morata til Barça allerede i dette transfervindue, og ifølge Goal.com har spanieren også nikket ja til skiftet.

Der er tale om en 18 måneder lang lejeaftale.

Yderligere skriver Football Italia nu, at Moratas kone, modellen Alice Campello, har fortalt sine tætte veninder, at hun snart vil flytte til Spanien.

I skrivende stund er den spanske landsholdsspiller lejet ud til Juventus fra Atlético Madrid, og selvsamme medie beretter, at Serie A-klubben ikke vil gøre aftalen permanent til sommer, hvor opholdet slutter.

Morata har nettet fem gange i Serie A i denne sæson. Foto: Jennifer Lorenzini/Reuters/Ritzau Scanpix

Det virker heller ikke til i spanske og italienske presse, at Atlético Madrid vil hente den 29-årige angriber hjem i dette transfervindue, så det lugter så småt af et skifte til Barcelona for Morata.

Football Italia skriver dog, at Juventus først skal finde en erstatning for angriberen, før han kan skrive under med Barça.

Álvaro Morata har scoret fem mål i Serie A i denne sæson, og sammen med Juventus ligger han på en femteplads i den bedste italienske række.

Bliver skiftet til Catalonien en realitet, vil han nok ikke modtage bifald fra Real Madrid. Morata har tidligere tørnet ud for den spanske hovedstadsklub, der er Barcelonas ærkerivaler.

