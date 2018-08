Kostede 285 millioner: Nu skifter Ronaldos VM-makker klub igen

Der var store forventninger til den portugisiske landsholdsspiller André Silva, da han sidste sommer skiftede fra Porto i hjemlandet til AC Milan i den italienske Serie A. Men de store forventninger blev aldrig indfriet, og derfor drager den unge angriber nu allerede videre i karrieren.

Han er nemlig blevet offentliggjort i spanske Sevilla, hvor han fremover skal spille sammen med den danske landsholdskaptajn Simon Kjær. Han skifter på en et-årig lejeaftale med købsoption, der giver Sevilla mulighed for at hente ham permanent til næste sommer.

Cristiano Ronaldo og Andre Silva efter Ronaldo-scoring mod Spanien ved VM. Foto: AP

Lejeaftalen har angiveligt en værdi af cirka 37 millioner kroner, mens Sevilla kan købe ham for godt 225 millioner om et år. Alle parter er enige om aftalen, og det eneste der mangler er, at 22-årige André Silva bestar det obligatoriske lægetjek.

Herefter kan han kalde sig La Liga-spiller, hvor han skal forsøge at forbedre de ikke alt for gode statistikker fra Serie A. Kun to mål i 24 ligakampe blev det til for AC Milan. Lidt bedre gik det i Europa league, hvor han noterede sig for otte scoringer, men ti mål på en sæson var en hel del mindre, end AC Milan havde håbet på, og derfor skilles de to parter efter kun et år.

22-årige Silva skiftede sidste sommer til AC Milan for 285 millioner kroner, efter at have scoret 24 mål på 48 kampe for FC Porto.

