Kræver Eriksen-chef fyret: 'Horribelt!'

Det er ikke nemt at være fodboldtræner på højeste niveau og gøre alle tilfredse.

Det må Christian Eriksens chef i Inter, Antonio Conte, sande.

Søndag sikrede han Milano-klubben sin 11. sejr i træk i Serie A, hvilket betyder, at Eriksen og co. fører med 11 point ned til bysbørnene fra AC Milan med blot otte kampe tilbage at spille denne sæson.

Det dufter voldsomt af den første Scudetto til Inter siden 2010.

Alligevel hagler kritikken ned over Antonio Conte fra både fans og eksperter, der mener, at cheftræneren spiller for kedeligt og fantasiforladt. Noget der også er gået ud over Christian Eriksens statistikker.

Christian Eriksen har i løbet af foråret endelig fundet sig til rette på Contes mandskab, men træneren har ikke været godt for danskerens offensive stats. Foto: Daniele Mascolo/Ritzau Scanpix

Det seneste medlem af kritiker-koret er den tidligere Inter-spiller, Antonio Cassano. På Bobo TV beskriver han Inters spillestil som kedelig og horribel.

- Inter kommer til at vinde Scudettoen, for den eneste måde at tabe den på er smide den ud ad vinduet. Men jeg må sige med tungt hjerte, at de spiller dårlig fodbold, siger Cassano ifølge The Sun og fortsætter.

- Conte spiller 5-3-2 med alle mand bag bolden kun for at forsvare målet. Parkér bussen. Jeg får kuldegysninger af den slags fodbold. Det er horribelt. Hvis jeg havde en træner som ham, da jeg spillede, så var jeg gået til præsidenten for at få ham fyret, lyder det fra den altid farverige Antonio Cassano.