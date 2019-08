Kræver undskyldning: - Juventus lyver

Se også: Vrede over bænket Ronaldo: Nu sagsøger de!

Cristiano Ronaldo sad på bænken i samtlige 90 minutter, da Juventus i fredags spillede 3-3 mod et udvalgt hold fra den sydkoreanske K-League.

I kontrakten stod, at Ronaldo skulle spille minimum 45 minutter, og det har fået en masse fans til at lægge sag an mod arrangørerne fra firmaet Fasta, da de har købt billet på falsk grundlag.

Nu kræver den koreanske liga en officiel undskyldning fra Juventus.

- Vi er meget skuffede og fortørnede over den uansvarlige opførsel fra Juventus, og vi opfordrer dem på det kraftigste til at komme med en oprigtig undskyldning og en forklaring på Ronaldos manglende tilstedeværelse på banen, lyder det ifølge Skysports.

- Pointen er, at Ronaldo ikke spillede ét eneste minut på trods de kontraktlige forpligtelser. Men Juventus har hverken undskyld eller forklaret, hvad der skete på dagen, lyder det fra K-League.

Der var ingen muskeltræthed hos Cristiano Ronaldo, da han mandag var til prisoverrækkelse hos Marca med konen. Foto: Javier Soriano/Ritzau Scanpix

Ronaldo var også på banen i Kina 24. juli. Foto: HECTOR RETAMAL/Ritzau Scanpix

Der var Cristiano Ronaldo-fans på lægterne, men de fik ikke den ægte spiller i aktion. Foto: JUNG YEON-JE/Ritzau Scanpix

Juventus fik 20 millioner kroner for at spille kampen, der blev forsinket, da italienerne blev forsinket både i lufthavnen og den tætte trafik.

- Juventus påstår, at det tog omkring en time og 50 minutter at komme ud af lufthavnen, men det har vist sig at være løgn.

- Alle 76 medlemmer af Juventus-delegationen var gennem kontrollen på 26 minutter, skriver K-League.

Juventus har foreløbig kun angivet 'muskeltræthed' som årsagen til Cristiano Ronaldos manglende spilletid, og advokaten der kæmper for tilskuernes sag, vil kræve 500 kroner pr. billet og 5500 kroner for 'følelsesmæssig stress' på vegne af sine klienter, der potentielt set kan være samtlige 60.000 tilskuere, og så bliver det pludselig dyrt for arrangørerne.

