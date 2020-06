Kravlede gennem fodboldværts vindue: Stjal for 1,1 mio.

Et spektakulært tyveri har fundet sted hos den italienske fodboldvært Diletta Leotta

Den italienske fodboldvært Diletta Leotta fik sig noget af en overraskelse, da hun kom hjem til sin lejlighed.

Hjemmet er beliggende i Corso Como-kvarteret i Milano, og her havde tyve tiltvunget sig adgang via vinduet.

Værd at notere sig: Lejligheden lå på niende etage.

De italienske medier, bl.a. Gazzetta Dello Sport og Corriere dello Sport, fortæller, at politiet i en rekonstruktion beskriver, at tyvene slap af sted med et pengeskab.

Dokument afslører: FCK i stor corona-bommert

Se også: Mobbet af fans: 'Vis dine bryster'

I alt skulle de have lykkedes med at stjæle otte ure, heriblandt nogle af mærket Rolex, ringe og kontanter til en værdi af 1,1 millioner danske kroner.

Værten fra kanalen DAZN skulle have været ude at spise, mens det skete, men opdagede det ved hjemkomsten og tilkaldte politiet.

28-årige Leotta kan snart se italiensk fodbold vende tilbage, hvilket det fodboldhungrende land helt sikkert har brug for. Serie A åbnes 20. juni.

Se også: Stopper på grund af skilsmisse

Se også: Liverpool-legende i pinlig porno-bommert