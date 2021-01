Krisemøde om manglende løn

Inter-ledelsen har andet end et Christian Eriksen-exit at tænke på for tiden.

Den italienske storklub bøvler gevaldigt med økonomien og skylder blandt andet spillertruppen løn for juli og august samt november og december.

Ifølge La Repubblica blev den samlede spillertrup lovet, at lønnen vil falde inden 16. februar. Det skete på et møde med direktørerne Giuseppe Marotta og Alessandro Antonello forud for træningen fredag.

Risikerer straf

Det løfte gør Inter-ledelsen klogt i at holde, for falder pengene ikke senest 16. februar, så risikerer klubben i værste fald at få fratrukket point i Serie A.

Den manglende løn til Christian Eriksen og holdkammeraterne er dog ikke den eneste økonomiske udfordring for Inter.

Det er således kommet frem, at man ikke har været i stand til at betale det første afdrag på Achraf Hakimi-handelen til Real Madrid.

Et beløb omkring 75 millioner kroner skulle være betalt til den spanske storklub, men Inter har ifølge La Repubblica aftalt, at man kan vente til udgangen af marts med den betaling.

Giuseppe Marotta (tv) og Alassandro Antonello (th) orienterede spillertruppen. Steven Zhang Kangyang er præsident i Inter og søn af grundlæggeren af Suning Holding, der ejer 68,5 procent af klubben. Foto: Luca Bruno/Ritzau Scanpix

Ejer i problemer

I den forgangne uge kom det frem, at kinesiske Suning Holding, der ejer 68,5 procent af Inter, leder efter en mulighed for at komme af med en del af ejerskabet.

Selskabet skulle ligesom klubben være i økonomiske problemer, og derfor virker det sandsynligt, at nye investorer er på vej ind.

Inter skal i første omgang koncentrere sig om søndagens topkamp mod Juventus, hvor Christian Eriksen forventes at starte på bænken.

