Kritiserer Eriksen: - Han bliver et problem

Christian Eriksen har haft en svær start i Inter siden skiftet fra Tottenham, og som det ofte går, så begynder fortidens stjerner at levere kritiske røster om Inters helt store januarindkøb.

Den notorisk åbenmundede Paulo Di Canio med en fortid i klubber som AC Milan og Lazio var mildest talt ikke imponeret, da han skulle kloge sig på topkampen mellem Juventus og Inter for tv-stationen Sky Sports Italia søndag aften.

- Eriksen bliver et problem for Conte, siger Di Canio og begrunder det med, at Eriksen er for stille og flink.

- Han er ingen Diego Costa, som du kan slås med, hvis du ikke lader ham spille. Han er mere som Hazard. Han er stille, du ser ham ikke meget, og han klager aldrig. Men det er svært at have en direkte og ærlig konfrontation med Eriksen, siger Di Canio.

Han peger især på danskerens manglende fart som et problem.

- I Tottenham kunne Eriksen tåle at tabe bolden, fordi der var andre, der løb for ham, men hos Inter kan de ikke tåle kontraangreb mod sig.

- Han hopper ikke i en mod en-situationer, og han har ingen fart i sine ben, lyder den nedslående vurdering fra den tidligere italienske landsholdsspiller.

Christian Eriksen får kritik af Paulo Di Canio. Foto: MASSIMO PINCA/Ritzau Scanpix

I samme ombæring nuancerede den tidligere toptræner Fabio Capello debatten om Eriksens kvaliteter en anelse.

- Italiensk fodbold er ikke specielt hurtigt, men Eriksen har aldrig været ret hurtig i sin karriere.

- Jeg tror, han kan gøre det godt som spilstyrer, som Andrea Pirlo i Juventus. Han har ikke farten til at være en boks til boks-spiller, mener Capello.

Christian Eriksen er blot startet inde i en enkelt Serie A-kamp for sin nye klub, men har dog fået chancen fra start i Europa League-kampene mod bulgarske Ludogorets, hvor han både scorede og lagde op til et mål.

