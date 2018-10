Kurs mod storform: Nu lurer europæisk topklub på Dolberg

Dansk fodbolds vel nok største angrebstalent har haft et svært års tid.

Først var formen dårlig for Kasper Dolberg, siden fulgte en skade i foden, der holdt danskeren fra banen i mange måneder.

Godt nok var der lyspunktet med VM, men siden fulgte en skade i Ajax-opstarten, så det igen blev en vanskelig start.

Men 21-årige Kasper Dolberg er kommet sig over skaden og er vendt godt tilbage for Ajax.

Tre mål i de sidste fire kampe har Dolberg stået for - og det selv om han startede inde i bare to af dem.

Den gode form er også blevet bemærket i Holland, Danmark ... og Italien.

Dolberg, der aktuelt er med det danske landshold i Irland, er nemlig et emne på blokken i Napoli - som han har været det noget tid efterhånden - det skriver mediet Calcio Napoli 24.

Ifølge mediet er Kasper Dolberg en spiller, den sicilianske fodboldklub hyppigt scouter.

Første sæson var ikke overraskende meget imponerende - Kasper Dolberg scorede 23 gange. Sidste sæson som tidligere nævnt ikke så god, mens Dolberg ser ud til at være på vej tilbage i storform.

Det har de også bemærket i Napoli, der også tidligere har rekrutteret i Ajax - det gjorde klubben senest i sommer, hvor Amin Younes skiftede på en fri transfer til klubben.

Og hvem ved, måske Dolberg kan være den næste. Ud over at Napoli løbende scouter den 21-årige landsholdsspiller og får informationer den vej igennem, kan klubben passende indhente en reference fra tyske Amin Younes, der i 2016/2017-sæsonen havde et fremragende samarbejde med Dolberg i Ajax-offensiven.

Dolberg, Younes og Ajax endte 2016/2017-sæsonen som nummer to i ligaen og nåede også Europa League-finalen, der dog blev tabt til Manchester United. I sidste sæson faldt Amin Younes i unåde i klubben og endte med at spille på reserveholdet.

