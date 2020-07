Lå i sit eget tis

Svenske Albin Ekdal har mange ting, han kan være stolt over.

Midtbanespilleren er noteret for 50 landskampe for Sverige, og har blandt andet spillet for storklubber som Juventus og HSV, inden han skrev under med sin nuværende arbejdsgiver.

Til gengæld har svenskeren ikke alverden at være stolt over i forhold til det uheld, han havde på en natklub i Hamborg før EM i 2016.

Et uheld, der kunne have kostet ham deltagelsen ved slutrunden, hvor Sverige floppede og blev sidst i gruppen.

Alligevel vælger Ekdal nu at give sin version af hændelsen i et interview med svensk P1.

- I trængslen og mørket kommer jeg til at bakke ind i en sofa, og mister balancen. Jeg falder med ryggen først direkte ned i stålkanten på et bord, fortæller han i programmet.

- 'For helvede', tænkte jeg. Det gjorde jo egentlig ret ondt. Jeg var hurtigt oppe på benene igen, og forsøgte at lade som ingenting, men jeg kunne mærke, at noget var helt forkert. Jeg rystede over hele kroppen, og kunne mærke varmt blod, der løb fra ryggen mod numsen. Siden blev jeg svimmel. Ja, jeg havde drukket, men det her..., lyder det fra Albin Ekdal om den voldsomme oplevelse.

Resten af aftenen husker han kun i glimt. Bland andet, at han får hjælp af vennen Sebastian og kæresten, Camilla, inden han bliver kørt på hospitalet i ambulance.

Her får han stærk smertestillende medicin, mens han overmandes af skam og en voksende panik over den situation, han er havnet i.

- Medierne vil elske det - og det vil mange andre også. Når sportsfolk får den slags skader, spredes det hurtigt. Jeg kan allerede se overskrifterne for mig, 'Ekdal skadet på natklub', forklarer han.

Men det skulle blive værre, da han efter otte dage i hospitalssengen, skal forsøge at gå på toilettet ved egen kraft.

- Jeg begynder at tisse, men da jeg støtter mig til håndvasken for at holde balancen, kan jeg mærke, at hoved og krop ikke magter det. Jeg forsvinder ligesom. Der går nogle minutter, før personalet finder mig på gulvet i mit eget tis med tissemanden fremme, lyder det ærligt fra fodboldspilleren.

Det lykkedes for Albin Ekdal at blive klar til slutrunden, hvor svenskerne løb ind i en enorm fiasko, da det blot blev til et enkelt point mod Italien, Belgien og Irland.

En fiasko, der ifølge Ekdal skyldtes, at landstræner Erik Hamréns taktik lagde alt for meget på Zlatan Ibrahimovic' skuldre.

- Vores hold bestod af en verdensstjerne og ti gode spillere, der skulle hjælpe ham. Den taktik holdt ikke, siger Ekdal, som dog også retter en del af kritikken mod Ibrahimovic.

- Måske var der mange, som ikke kunne håndtere Zlatans krav til sine medspillere. Hans udstråling og hårde kommentarer gik ud over nogle spilleres selvtillid, det har jeg set flere gange. Det gavner sjældent et hold i den lange ende.

