Lækket notat afslører dårligt nyt for topfodbold

Coronasituationen i Italien betyder, at Serie A-tilhængerne muligvis må vente helt frem til næste år med at komme på stadion igen

I Danmark håber Superliga-klubberne at kunne byde deres tilhængere tilbage på stadion, når den nye sæson forhåbentlig starter i begyndelsen af september.

I Italien ser det ud til, at tilhængerne må vente noget længere på atter at kunne gå til fodbold.

Landet har som bekendt været meget hårdt ramt af coronavirussen, og næsten 20.000 er døde med corona.

Og selvom det lysner en smule, må fodboldtilhængerne muligvis vente helt frem til januar 2021 med at komme på stadion og se Christian Eriksen og de andre stjerner i den italienske liga.

Det viser et lækket regeringsnotat ifølge Sport Mediaset.

Christian Eriksen må muligvis spille for tomme tribuner resten af året. Foto: Marco Bertorello/AFP/Ritzau Scanpix

Mediet skriver på den baggrund, at det næsten er sikkert, at Serie A-kampe vil blive spillet bag lukkede døre mindst frem til jul.

For Serie A-klubberne er det en kæmpe økonomisk bet.

Det koster dem ifølge det italienske medie anslået 560-710 mio. kr. i tabte entreindtægter ikke at kunne afvikle resten af denne sæson med tilskuere.

Dertil skal lægges i hvert fald det samme beløb, hvis tilskuerforbuddet kommer til at gælde resten af året.

Serie A håber at kunne genoptage denne sæson sidst i maj.

Er der regioner, der på det tidspunkt fortsat er i rød zone, kan kampe blive flyttet og afviklet på neutral grund.

Ligaen har ligget stille siden 9. marts, og de tyve hold har fortsat 12 eller 13 kampe tilbage.

Juventus topper Serie A med 63 point for 26 kampe, mens Lazio har et point færre. Christian Eriksens Inter er på tredjepladsen med 54 point for 25 kampe.

