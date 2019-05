Lagde sig ud med den forkerte: Stjerne i alvorlige problemer

Gennaro Gattuso har som de fleste andre en venlig og sød side. Det er nok, når han befinder sig blandt sine nærmeste. Dem han elsker.

Når han er iført sit sorte jakkesæt og står på sidelinjen til AC Milans kampe som cheftræner, så blusser temperamentet, og så er det ikke videre sjovt at være hans uven, hvilket i øvrigt også kan siges om hans karriere som bidsk terrier på samme storholds midtbane op gennem 00'erne.

Præcis derfor brænder jorden under Tiémoué Bakayoko, holdets franske lejesvend. For han lagde sig alvorligt ud med Gattuso, da Milan hjemme spillede mod Bologna i en for dem voldsomt vigtigt Serie A-kamp mandag aften.

Bakayoko, der har gjort det godt de seneste måneder, dummede sig efter sigende tidligere på ugen, da han var en times tid forsinket til en træning, hvilket betød, at han blev placeret på bænken til kampen mod Bologna.

Hvorvidt han var tilfreds med den beslutning forlød der ikke noget om op til kampen. Gattuso udtalte, at Bakayoko havde undskyldt overfor holdkammeraterne, og at alt var godt igen.

- I svære tider er det vigtigt, at alle forstår deres ansvarsområder. Vi har været sammen på Milanello (Milans træningsanlæg, red.) i fire dage nu, og det har bragt os tættere sammen, sagde Gattuso op til kampen.

Modvillig opvarmning

Men Bakayokos attitude under kampen illustrerede på tydeligste facon, at han ikke sad der af egen vilje.

For halvvejs i 1. halvleg blev Lucas Biglia skadet, og Gattuso henvendte sig til Bakayoko med henblik på en indskiftning. De fleste havde nok nikket og derpå påbegyndt opvarmningen og sandsynligvis glædet sig til at skulle i aktion.

Bakayoko nikkede, rejste sig dovent og luntede nærmest modvilligt ud på græsset.

Bakayoko på banen efter Milans kamp 2. april mod Udinese. Foto: Daniele Mascolo/Reuters/Ritzau Scanpix

Det melder flere italienske medier i kølvandet på kampen.

Bakayoko vendte efter en stund og en sløv opvarmning tilbage og meddelte, at han ikke var interesseret i at spille alligevel, hvorefter han atter tog plads på reservebænken.

Hvad der herefter gik gennem hovedet på Gattuso, må guderne vide, ligesom det er forbeholdt de få heldige/uheldige, der var i hans umiddelbare nærhed at høre, hvad han sagde til Bakayoko, da denne satte sig. Men det har næppe været hjerteligt.

Et kamera opfangede episoden, men Gattuso kunne blot ses bagfra, hvilket omvendt gav gode muligheder for at tyde Bakayokos udtryk og ord. For han replicerede. Selvfølgelig gjorde han det.

- Rend mig i røven - eller som det hedder på engelsk: Fuck off!

Bakayoko tells Gattuso to f%% off, watch the guy on the benchshocked to death



pic.twitter.com/WRaQqKH2QZ — Uncle Dexx! (@KudaDex) 6. maj 2019

Bemærk i øvrigt personen siddende foran Bakayoko, som en Twitter-bruger også konstaterer. Han er skræmt fra vid og sans.

Gattuso skiftede José Mauri ind i stedet for og lod Bakayoko være Bakayoko. Kort efter scorede Suso til 1-0, og Milan endte med at vinde kampen 2-1, hvilket betyder, at de stadig kan nå fjerdepladsen og dermed Champions League-gruppespillet.

Om Bakayoko er en del af det, er tvivlsomt. Hans lejeaftale løber ud efter sæsonen, og så kan han vende retur til London og Chelsea. Det vil egentlig være en overraskelse, for indtil nu har forholdet til Milan, Gattuso og sportsdirektør Paolo Maldini.

- Lige nu kan vi ikke klare os uden ham. Han bliver nødt til at blive i Milan, sagde Gattuso således for et par måneder siden.

Italienerne skulle efter sigende være klar til at betale Chelsea 35 millioner euro - svarende til 262 millioner kroner - for en permanent aftale.

