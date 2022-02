Langer ud efter vanvidsscoring

Den ramte han helt perfekt.

Tirsdag aften bragede Alexis Sánchez Inter på 2-0 hjemme mod AS Roma og lukkede reelt Coppa Italia-kvartfinalen med superscoringen.

Chilenerens tidligere træner i Manchester United, José Mourinho, der nu er cheftræner i Roma, havde overskud til at rose målet, men fik da også lige langet ud efter dommer Marco Di Bello.

- Det var et fantastisk mål, og det ændrede kampen, men der var et frispark på midten inden, og dommeren burde have set den igennem på VAR, siger den kontroversielle portugiser til ESPN ifølge Football Italia.

Se selv opspillet og det flotte mål i klippet øverst.

Stjernetræneren var ikke tilfreds med en episode inden den vilde scoring.

Mourinho fortæller også, at han mener, at Sánchez og Inter er et godt match.

- Jeg talte med ham inden kampen. I England var han ikke i sit naturlige habitat. Her i Inter er han glad, og hvor han hører til.

Den tidligere Roma-spiller Edin Dzeko flugtede Inter foran allerede efter små to minutter, inden Sánchez altså stod for et drømmemål efter pausen.

Med sejren er Inter semifinaleklar i den italienske pokalturnering.

Du kan se alle kampe fra Coppa Italia eksklusivt i Ekstra Bladet+ - onsdag aften spiller AC Milan mod Lazio. Vinderen møder Inter. Torsdag møder Joakim Mæhle og Atalanta Fiorentina, inden Juventus tager imod Sassiolo.