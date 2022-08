Lazio slår Inter efter drømmemål

Spanierne Luis Alberto og Pedro kom ind fra bænken og var afgørende, da Lazio fredag slog Inter med 3-1 på hjemmebane i Serie A.

Luis Alberto leverede et regulært vidundermål til 2-1, og kort før tid slog Pedro sejren fast til stor glæde for et veloplagt Olimpico i Rom.

Her kommer den danske vicemester, FC Midtjylland, inden længe forbi. Lazio og FCM blev fredag nemlig matchet i Europa Leagues gruppespil, hvor også Sturm Graz og Feyenoord er en del af gruppen. Endnu er kampene ikke fastlagt.

Lazio topper med sejren Serie A med sine syv point for tre kampe, mens Inter har seks point lidt længere nede.

Det livlige opgør i den italienske hovedstad blev åbnet kort før pausen, da Lazios serbiske midtbanegeneral Sergej Milinkovic-Savic smed en perfekt aflevering frem i feltet, hvor brasilianske Felipe Anderson satte hovedet på og gjorde det til 1-0.

Inter udlignede kort efter pausen, da den argentinske angriber Lautaro Martínez prikkede bolden i nettet, efter at Lazio forsømte at cleare et frisparksindlæg.

Efter en times spil blev Luis Alberto og Pedro smidt i aktion af Lazio-træner Maurizio Sarri, og et kvarter senere gav det pote.

Pedro lagde bolden til rette for Luis Alberto lidt uden for feltet, og han bragede på fantastisk vis bolden op i det ene målhjørne til 2-1.

Inters modsvar var for svagt, og i stedet for en udligning lukkede 35-årige Pedro opgøret efter 86 minutter.

Tidligere fredag blev den danske angriber Christian Gytkjær skiftet ind for Monza, som hjemme tabte 1-2 til Udinese.