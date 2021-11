Leder efter gerningsmænd

Den italienske storklub Atalanta leder efter personerne, der kastede genstande imod Lazio-keeper Pepe Reina under lørdagens opgør

Uroligheder på tribunerne og en målmand slået i græsset var overskrifterne efter lørdagens opgør mellem Atalanta og Lazio.

Kampen endte 2-2, da holdene tørnede sammen på Gewiss Stadium i Bergamo lørdag eftermiddag. I kampens dybe overtid kunne Marten de Roon nemlig sikre et remis til hjemmeholdet i en kamp, der havde både mål, chancer og uroligheder.

For i slutningen af opgøret blev udeholdets keeper Pepe Reina stormet med massevis af genstande, der blev kastet fra Atalanta-tribunen bag ham. Der blev blandt andet kastet en rulle tape og en mønt, der endte med at ramme den tidligere Liverpool-målmand i hovedet.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Pepe Reina måtte ned på knæ, efter han blev ramt i hovedet. Foto: Paolo Magni / Ritzau Scanpix

Det har fået Atalanta i det røde felt, og klubben fra Bergamo skriver i en pressemeddelelse på deres hjemmeside, at man tager kraftigt afstand fra episoden. Derudover beretter klubben, at man tilbyder maksimal støtte til de italienske myndigheder i håbet om at finde de ansvarlige.

Trods stormen af genstande var Reina i stand til at vogte Lazio-buret til kampens ende.

Dog beretter Football Italia, at Atalanta kan straffes yderlige for hændelsen. Der kan blandt andet være tale om tomme tilskuertribuner, når holdet skal i aktion på grønsværen i den kommende fremtid.

Lørdagens remis i Bergamo betyder, at Atalanta er til at finde på en femteplads i den bedste, italienske række, mens Lazio ånder dem i nakken på en sjetteplads.