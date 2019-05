Legende bekræfter: Jeg blev nødt til at forlade klubben

Gennaro Gattuso forlader posten som cheftræner i AC Milan. Det oplyser han til den italienske avis La Repubblica.

- Det var ikke nemt at skulle forlade Milan. Men det var en beslutning, jeg blev nødt til at tage, siger Gattuso.

I denne sæson sluttede Milan på en skuffende femteplads, og det var sjette sæson i træk, at klubben ikke kvalificerede sig til Champions League.

41-årige Gattuso har stået i spidsen for Milan i de seneste 18 måneder, og i hele perioden har resultaterne været svingende.

I det første halve år førte Gattuso Milan til en sjetteplads i Serie A samt i finalen i Coppa Italia, hvor det blev til et nederlag til Juventus.

Denne gang var Milan en placering bedre i ligaen, men det var ikke nok til at gøre alle omkring klubben tilfredse.

Milan slog i sidste spillerunde i sæsonen Spal med 3-2, men det var ikke nok til at ende i top-4, der giver adgang til Champions League.

Milano-klubben, der ventes at bekræfte Gattusos afgang senere tirsdag, må nøjes med at spille i Europa League i næste sæson.

Gattuso spillede på den centrale midtbane for Milan i perioden fra 1999 til 2012. Han bidrog til, at klubben vandt to ligatitler og to af klubbens i alt syv Champions League-trofæer.

I 2006 blev Gattuso desuden verdensmester med Italien.

Milan ansatte Gattuso som træner i klubbens ungdomsafdeling i maj 2017. I november samme år blev han forfremmet til cheftræner som erstatning for Vincenzo Montella.

Tirsdag valgte også klubbens sportsdirektør, brasilianeren Leonardo, at aflevere sin opsigelse. Det skriver Sky Sports.

Leonardo kom til klubben i sommeren 2018 og nåede dermed mindre end et år på posten. Fra 1997 til 2001 spillede han selv for Milan, mens han i 2003 vendte tilbage til klubben for at stoppe sin karriere som aktiv.

Fra 2009 til 2010 var Leonardo cheftræner i Milan, inden han overtog samme stilling hos byrivalerne fra Inter.

Se også: Tilbage efter nedtur: Tidligere PL-manager i stort comeback

Se også: Vejle holder fast i rumænsk træner efter nedrykning

Se også: Mister spillerne: Barca-træner meldes færdig