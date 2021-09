Legende-gener: Gør som far og farfar

Oppe på tribunen jublede Milan-direktøren Paolo Maldini med al den glæde, som en rævestolt far kan mønstre. Og lidt længere oppe har farfar, Cesare Maldini måske gjort det samme.

For mens sidstnævnte døde i 2016, levede hans 19-årige barnebarn Daniel en meget stor fodbolddrøm ud nede på grønsværen, hvor han som tredje generation af den berømte fodboldfamilie blev målscorer i Serie A. En historisk bedrift..

Det skete lørdag eftermiddag, hvor Daniel Maldini for første gang startede inde i de så familiære, sortrøde striber og var med til at besejre Spezia med 2-1.

- Jeg er meget glad. Det var en vild følelse, men det er stadig ikke gået helt op for mig, sagde han efter kampen ifølge Football Italia.

Og her blev han selvfølgelig spurgt til sin fodboldfaglige relation til sin far.

- Pioli (Stefano, Milans træner, red.) motiverer mig meget og giver mig mange råd. Det gør min far også. Han er krævende men går aldrig over grænsen. Og så er han først og fremmest min far.

Daniel Maldini fortalte, at han selvsagt havde haft nerver på op til kampen, og han har også en hel del at levet op til, hvis han skal matche de foregående generationer.

Paolo Maldini spillede således hele 902 ligakampe for Milan i perioden 1984-2009, en helt selvfølgelig klubrekord, og 126 landskampe for Italien. Han spillede både centralt i forsvaret og som venstre back og var en naturlig anfører, der løftede Champions League trofæet i 2003.

Cesare Maldini startede karrieren i US Triestina Calcio, men skiftede i 1954 til Milan hvor han spillede i 12 år indtil 1966.

Både Paolo og Cecare har været trænere for såvel Milan som det italienske landshold.