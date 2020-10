Legende i stor sorg

På Lazzaro Spallanzani Hospital i det sydvestlige Rom måtte Enzo Totti give op over for den verdensomspændende coronavirus, der har krævet så mange ofre.

Hans berømte søn Francesco, der har spillet et helt fodboldliv i AS Roma, er efterladt i sorg over faderens død. Han blev 76 år gammel.

For et par år fik Enzo Totti et hjerteanfald, der stoppede ham fra at følge sønnens sidste tid som spiller på nærmeste hold, for kroppen kunne ikke holde til al rejseaktiviteten.

Flere klubber, deriblandt AS Roma, sender hilsner til Totti-familien.

- Hvil i fred, Enzo. Klubben sender de varmeste hilsner til hans kone Fiorella, sønnerne Francesco og Riccardo og hele Totti-familien. Vores tanker går til jer alle i denne sørgelige tid.

Også Napoli og Real Madrid, som prøvede at lokke den berømte fodboldsøn til klubben, sender deres kondolencer til Totti-klanen.

I 2017 sluttede Totti sin karriere, som faderen fulgte så tæt som muligt. Foto: Alessandra Tarantino/Ritzau Scanpix

Totti og faderen var meget tætte, og på hans 76 års fødselsdag havde sønnen skrevet, at alt, hvad han havde lært af ham, ville gå videre til hans børnebørn.

Den tidligere bankmand med tilnavnet 'Sheriffen' støttede Francesco Totti gennem hele fodboldkarrieren, og der har tidligere været historier fremme om, at han også pressede knægten, når han følte det nødvendigt.

Blandt andet har Roma-legenden ifølge Corriere dello Sport fortalt, at hvis han havde scoret tre gange, så havde faderen sagt til ham, at han skulle have scoret seks kasser.

Enzo Totti blev kaldt 'Sheriffen', fordi han altid fik, hvad han ønskede på to minutter, og selvom der blev stilelt store krav, så var han også kærlig og retfærdig, lød det fra Francesco Totti, der indstillede sin aktive karriere i 2017.

