Legende med Eriksen-råd til Inter: Blåstempler danskeren

Christian Eriksen bliver i øjeblikket sat voldsomt i forbindelse med den italienske traditionsklub Inter, og ifølge trænerlegenden Fabio Capello er det en rigtig god løsning for italienerne.

Det fortæller han i et interview med Sky Sport Italia.

- Eriksen er en spiller med stor kvalitet og overblik. Han leverer både assister og scorer mål, men han har særligt et unikt blik for spillet, siger Capello og fortsætter:

- Jeg foreslog ham for Franco Baldini (tidligere Tottenham-direktør red.) dengang, og dér gik handlen igennem, lyder det fra den tidligere Real Madrid-, Milan-, Juventus- og Roma-træner.

Christian Eriksen er ikke langt fra et skifte til Inter. Foto: Chris Radburn/Ritzau Scanpix

Mens rygterne peger meget på, at Christian Eriksen er på vej til Milano-klubben, så har Jose Mourinho benægtet, at der er en handel på vej. I stedet ser det ud til, at danskeren skal være med i Tottenhams opgør mod Watford lørdag.

Dog skulle Eriksens agent Martin Schoots være blevet set i Milano i denne uge, hvor han eftersigende spiste middag med Inter-direktør Beppe Marotta.

Eriksen skiftede til Tottenham fra Ajax i 2013.

