Legende stopper i storklub

Den italienske målmandslegende Gianluigi Buffon er i gang med sine sidste to måneder som Juventus-spiller.

Den 43-årige keeper forlader nemlig klubben, når hans kontrakt udløber ved udgangen af juni. Han ved dog endnu ikke, om han skal spille videre i en ny klub, eller om han skal lade sig pensionere.

Det siger han til beIN Sports ifølge AFP.

- I år vil min lange og smukke rejse med Juventus definitivt slutte.

- Jeg vil enten gå på pension eller finde en mulighed, som motiverer mig. Det skal være en anderledes oplevelse for, at det kan komme i betragtning.

- Jeg har givet alt for Juventus, og klubben og dens fans har givet mig alt igen. Vi er kommet til enden på en cyklus, så det rette for mig er at forlade klubben, siger Buffon.

I denne sæson har han været reduceret til reservekeeper i storklubben.

Målmandsveteranen er i gang med sin anden periode i Juventus. Han spillede for klubben med stor succes i perioden 2001-2018. Efter et år i Paris Saint-Germain vendte han tilbage til Juventus i 2019.

Den tidligere italienske landsholdsanfører har vundet et hav af titler i løbet af karrieren. Ni gange har han været med til at vinde mesterskabet i Italien, hvor det også er blevet til fem pokaltitler.

Derudover har han vundet UEFA Cuppen med Parma, det franske mesterskab med PSG, mens det i landsholdsregi er blevet til triumfer ved VM og U21-EM. Desuden er han fem gange kåret til verdens bedste målmand.