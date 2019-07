Legende vender hjem til storklub

Målmanden Gianluigi Buffon kan i en alder af 41 år igen kalde sig Juventus-spiller.

Torsdag har Buffon underskrevet en etårig kontrakt med klubben fra Torino.

Det oplyser Juventus på klubbens hjemmeside, efter at Buffon har klaret et lægetjek.

Keeperlegenden forlod ellers Juventus i sommeren 2018 for at prøve nye udfordringer i franske Paris Saint-Germain.

Her blev det imidlertid blot til en enkelt sæson, før han altså vendte tilbage til klubben, som han har repræsenteret i sammenlagt 17 år.

Allerede onsdag skrev det italienske medie Sky Italia, at Buffon var på vej hjem til Juventus. Samme medie skrev, at Buffon og klubben var enige om en etårig kontrakt.

Det kan muligvis være dårlige nyheder for den polske målmand Wojciech Szczesny, der tidligere var reserve for Buffon i Juventus, men i sidste sæson vogtede målet fast hos Serie A's mesterhold.

Szczesny fik 41 kampe på tværs af alle turneringer, men får nu kamp til stregen i kampen om pladsen som førstemålmand.

Det er nemlig en målmand med lidt af et cv, der vender hjem til Juventus. Buffon har spillet 655 kampe for klubben og har desuden stået 176 kampe som målmand for Italien.

Buffon har vundet et hav af titler i løbet af karrieren. Ni gange har han været med til at vinde mesterskabet i Italien, hvor det også er blevet til fem pokaltitler.

Derudover har han vundet Uefa Cuppen med Parma, det franske mesterskab med PSG, mens det i landsholdsregi er blevet til triumfer ved VM og U21-EM.

