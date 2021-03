Legenden hylder Kjær

Man kan nærmest ikke sige AC Milan uden også at sige Franco Baresi.

Forsvarskrumtappen vandt alt, hvad der var at vinde med holdet fra Milano, og han gjorde det som en bærende spiller.

Nu spiller den danske styrmand Simon Kjær i selvsamme Milan, og hans hoved blev afgørende mod United torsdag i Europa League.

Han gav nemlig sit hold et glimrende udgangspunkt til returkampen på San Siro med en udligning til 1-1 i de døende minutter, og dermed sikrede den tidligere FCM-spiller sin klub et vigtigt udebanemål.

Det bliver han nu hyldet af Baresi for.

Baresi vandt europas fineste turnering hele tre gange med AC Milan. Foto: Luca Bruno/Ritzau Scanpix

'Godt gået og tillykke til Simon Kjær', skriver legenden på Twitter.

Og danskeren havde ikke for travlt med at glæde sig med holdkammeraterne i omklædningsrummet til at svare legenden, der i dag er æresvicepræsident i klubben.

'Tak, Franco Baresi! #MilanForAltid', skriver danskeren som svar til Baresi, der i den grad kan leve op til det hashtag.

Han spillede nemlig alle 20 aktive spilleår i AC Milan forsvaret.

Simon Kjær og AC Milan går nu ind i en Europa League returkamp på gunstige vilkår.

Det har nemlig overhånden med deres ene udebanemål, inden returkampen om en uges tid i Milano.

Frelseren Kjær: 'Fantastisk'

