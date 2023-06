Legenden knust over Berlusconis død

I midten af 1980'erne var der ikke ret mange mennesker - heller ikke i Italien - der havde hørt om Arrigo Sacchi.

Én fodboldkamp ændrede på det, og takket være Silvio Berlusconi var Sacchi snart berømt i Italien og ikke ret lang tid senere var han verdensberømt og anerkendt som én af de dygtigste fodboldtrænere.

Lige siden har de to været gode venner, og da nyhedsbureauet ANSA mandag overbringer ham nyheden om Berlusconis død, knuser det den i dag 77-årige Sacchi.

- Det gør mig syg at høre. På trods af alting...det forventede jeg ikke, siger han over telefonen.

Herpå begynder han at græde, mens der i perioder er meget tavst, som ANSA beskriver samtalen med Sacchi.

- Silvio Berlusconi var en meget generøs mand. Og han forsøgte at forandre dette besværlige land, der var skabt af individualister. Var han så også det? Nej, han tænkte på helheden og arbejdede med det store perspektiv. Da han ansatte mig, sagde jeg: 'Du er enten skør eller genial'.

- Vurderet på resultaterne kan du give mig svaret, siger han og kalder Berlusconi 'en fantastisk ven, som jeg skylder alt'.

Silvio Berlusconi havde i marts 1986 købt den skrantende storklub, AC Milan, og han ville have dem tilbage. Ikke bare tilbage til toppen af Serie A, AC Milan skulle være toneangivende i Europa.

Berlusconi og Nils Liedholm i 1986. Foto: Carlo Fumagalli/AP/Ritzau Scanpix

Den første halve sæson med Berlusconi for bordenden endte med en syvendeplads, mens Juventus og Michael Laudrup nappede Scudettoen. Samtidig lykkedes det Sacchi at føre Parma op i Serie B, mens de nærmede sig toppen, da de mødte netop AC Milan i Coppa Italia i foråret 1987.

Parma besejrede sensationelt Milan, og Berlusconi handlede hurtigt. Han ringede til den fuldstændig ukendte Sacchi, der ikke selv havde haft nogen karriere som spiller, og ansatte ham. Den svenske legende, Nils Liedholm, blev fyret, mens Fabio Capello måtte overtage roret i Milan, inden Sacchi kunne begynde fra begyndelsen af 1987-88-sæsonen.

Resten er historie, som de plejer at sige. Sacchis organiserede fodbold, hvor en stærk defensiv og udpræget taktisk forberedelse var nøgleord, gav omgående gevinst.

Berlusconi med Franco Baresi, Sacchi, Tassotti og målmand Filippo Galli, da Milan har vundet Intercontinental Cup - VM for klubhold - i december 1990. Foto: Luca Bruno/AP/Ritzau Scanpix

Han smækkede Marco van Basten og Ruud Gullit ind i angrebet som makkerpar, mens Franco Baresi, Paolo Maldini, Mauro Tassotti og Alessandro Costacurta formede, hvad der den dag i dag stadig anses som én af de stærkeste backkæder nogensinde i fodboldens historie.

Og så vandt Milan. Ikke alt - men meget.

Mesterskabet kom i hus i sommeren 1988 - for første gang i ni år. Året efter vandt de Europa Cup'en for mesterhold. I semifinalen holdt de legestue med et af alle tiders bedste Real Madrid-hold og vandt 5-0. De vandt Europa Cup'en året efter, to gange derefter den europæiske Super Cup samt VM for klubhold to gange i træk.

Sacchi stoppede i 1991, fordi han skulle være italiensk landstræner. Pudsigt nok vandt Milan under Sacchi 'kun' det ene nationale mesterskab i 1988, hvilket i lige så høj grad er et udtryk for, hvor vanvittigt stærk Serie A var i de år.

Silvio Berlusconi handlede i øvrigt hurtigt og ansatte Fabio Capello igen. Det kom han heller ikke til at fortryde, og Milan synes kun at blive endnu bedre med ham ved roret. Men det er en anden historie.