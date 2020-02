Legenden kritiserer: Eriksen kan det ikke

Christian Eriksen forventes søndag aften at spille sin første Serie A-kamp for Inter, når Milano-klubben gæster Udinese.

Den første uge i klubben har udelukkende budt på positive ord om danskeren, der fik 24 minutter i Coppa Italia mod Fiorentina, men nu kommer de første småkritiske røster.

Og det ikke fra en hvilken som helst person. Den mangeårige kamprekordholder i Inter Giuseppe Bergomi med 756 kampe for klubben i 80'erne og 90'erne er således ikke helt vild med købet af danskeren.

- Eriksen? Jeg må være ærlig. Alle siger, at han bliver et stort hit, men somme tider bliver vi for følelsesladede, siger Bergomi til Sky Italia.

- Jeg vil gerne se ham gøre det godt hos os, og jeg anerkender, at han kan være en kvalitetsspiller, men måske skal spilsystemet så ændres

- Hvis vi ser på hans minutter mod Fiorentina, hvor jeg var på stadion, så er han jo ikke en spiller, der dribler forbi modstanderne.

- Jeg skal stadig lige forstå, hvad det er for en rolle, han skal have i Inter. Det er et anderledes indkøb end de andre, siger Bergomi og henviser til Ashley Young og Victor Moses, der også netop er kommet til.

Bergomi blev i 2014 overgået af Javier Zanetti som spilleren med flest kampe i blåsort.

Hvad skal Christian Eriksen bruges til? Foto: Miguel Medina/Ritzau Scanpix

Dino Zoff: Den italienske gentleman

Heller ikke den 52-årige italienske journalist Fabio Caressa på den italienske radiostation Radio Deejay er helt overbevist om Eriksens kvaliteter.

- Det er muligt, at Conte vil lade Eriksen spille som falsk andenangriber.

- Jeg ser ham mere her end på pladsen som 'mezzala' (8'er på den centrale midtbane, red) . Han har ikke farten til at spille her, siger Caressa.

Efter Juventus' 3-0-sejr mod Fiorentina ligger Inter på tredjepladsen med seks point op til førerholdet, så en sejr i udekampen mod Udinese fra nederste del af rækken er påkrævet.

Iskolde Ronaldo rykker fra Eriksen

Italiensk avis med klar dom: Eriksen er større end Zlatan

Her er din nye klub, Christian: Højreradikale fans og historisk stadion