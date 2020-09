Lerager også smittet med corona

Den italienske fodboldklub Genoa er hårdt ramt af coronasmitte blandt klubbens spillere, og det hærgende virus har nu ramt begge klubbens danske spillere.

For få dage siden bekræftede Lasse Schöne, at han var smittet, og onsdag aften bekræfter Genoa på sin hjemmeside, at også Lukas Lerager er blandt de 14 smittede i klubben, hvoraf størstedelen er spillere.

Leragers navn figurerer på en liste, der opremser de ti spillere i truppen, som er blevet smittet.

Den tidligere Viborg-spiller spillede så sent som i weekenden, hvor han fik 70 minutter på banen, da Genoa blev klædt af med 0-6 mod Napoli.

Foruden de to danskere er følgende otte holdkammerater smittet:

Francesco Cassata, Federico Marchetti, Filippo Melegoni, Luca Pellegrini, Mattia Perin, Marko Pjaca, Ivan Radovanovic og Davide Zappacosta.

Genoa, som i sidste sæson overlevede i Serie A med nød og næppe, vandt sæsonens første kamp med 4-1, men løb altså ind i en lussing i weekenden.

Coronaudbruddet i klubben trak også tråde til dansk fodbold, da FC København netop havde hentet Peter Ankersen tilbage til Østerbro fra Genoa, da udbruddet blev kendt.

Derfor er Ankersen blevet testet i København, men umiddelbart har han undgået at tage virusset med hjem fra Italien.

