Lige før kampstart: Højlund skadet

Den danske landsholdsbomber Rasmus Højlund kom onsdag aften ud for noget ubehag i løbet af opvarmningen til sin klub Atalantas Serie A-kamp mod Spezia. Derfor var han nødt til at trække sig.

Det var Sky Sport Italia først til at melde, og det har da også siden vist sig, at han røg ud af den annoncerede startopstilling, hvor Muriel i stedet er blevet udvalgt til den ledige angrebsplads for Bergamo-holdet.

Selv har Højlund i stedet sat sig på bænken til kampen.

I den seneste tid har den danske angriber haft det svært med at finde vej til målet for Atalanta, og ikke siden sine fem mål i to kampe for det danske landshold i marts har Højlund scoret et mål.

Dog fik en lavet en assist mod Cremonese i starten af april.

Ellers har det været en sæson, hvor danskeren har scoret syv mål i Serie A, som også er det første år for ham i italiensk fodbold efter skiftet fra Sturm Graz.

Siden de store kampe for Danmark har Højlund været sat i forbindelse med en række storklubber. Der er senest også blevet slået fast, at man skal tage den lidt med ro, når det kommer til rygter med ham. Læs mere om det her.