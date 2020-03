Det er meget tvivlsomt, at bolden ruller igen i Serie A i begyndelsen af maj.

Sådan lyder det nu fra den italienske sportsminister, Vincenzo Spadafora.

Så sent som i sidste uge udtrykte han ellers sammen Gabriele Gravina, præsident for Det Italienske Fodboldforbund, håb om, at den bedste italienske fodboldrække kunne hives ud af sin corona-karantæne i den første weekend i maj.

- Forudsigelserne, der fik os til at tro, at vi kunne afvikle sportsarrangementer i slutningen af april eller begyndelsen af maj, var nok lidt for optimistiske, siger Spadafora ifølge AFP til den italienske tv-station Rai 3.

- Jeg tvivler meget på det. Jeg kan sige, at hvis der er mulighed for at genoptage turneringer, så vil det blive bag lukkede døre.

- Lige nu er det utænkeligt at sige, at det i maj er muligt at genoptage turneringer på normal basis, slet ikke med tilskuere.

Al italiensk sport er suspenderet frem til 3. april på grund af udbruddet af coronavirus, som støvlelandet er hårdt ramt af. Mere end 8000 italienere er døde.

9. marts blev der senest spillet fodbold i den bedste italienske række.

