Lønnedgang i kriseramt danskerklub

Andreas Cornelius og holdkammeraterne i Parma har valgt at acceptere en lønnedgang i en måned.

Det meddeler den italienske klub onsdag.

Dermed bliver Parma den tredje klub i Serie A, som på grund af coronakrisen indgår en aftale med sine spillere om at gå ned i løn.

Tidligere acceptere spillerne i Cagliari at sige farvel til lønnen i marts, og Juventus har tidligere offentliggjort en omfattende lønnedgang med klubbens spillere i en periode på fire måneder.

- Aftalen er truffet i fuld enighed i lyset af den sundhedsmæssige nødsituation, som gør, at der ikke kan afholdes sportsaktiviteter. Det har allerede betydet, at klubben har lidt betydelig, økonomisk skade, skriver Parma på sin hjemmeside.

Fodboldkampe i Italiens bedste række har ligget stille siden 9. marts og er i øjeblikket udsat på ubestemt tid på grund af coronapandemien.

Før påske aftalte klubberne i Serie A to scenarier for at reducere i spillerlønninger, da 19 klubber var samlet til et videomøde.

Der blev enighed om, at spillerne samlet går en tredjedel ned i årsløn, hvilket svarer til fire måneders løn, hvis sæsonen ikke kan spilles færdig.

Kan den spilles færdig, så er der tale om en sjettedel og altså to måneders løn, som spillerne må undvære.

Det var dog primært nogle retningslinjer, som Serie A-klubberne enedes om, da det også blev aftalt, at klubberne individuelt definerer lønaftaler med spillerne.

Juventus har tidligere offentliggjort, at klubben med sin lønaftale sparer 90 millioner euro (cirka 673 millioner kroner).

Ifølge en opgørelse fra Johns Hopkins University, som hele tiden opdaterer antallet af smittede og døde, så havde Italien onsdag registreret 21.067 dødsfald relateret til coronavirus.

