Lovpriser Eriksen: - Behandlet som lagerarbejder

Mesterskabet er i hus for Inter, og det var endda med en Christian Eriksen i en nøglerolle, hvilket var svært at se i starten af 2021.

Men anden halvdel af sæsonen blev en revolution for den danske kreatør, der nu er en del af idealopstillingen i Antonio Contes velsmurte maskine.

Men Eriksen blev ikke behandlet pænt undervejs, mener den italienske journalist Riccardo Trevisani, der var gæst hos Sky Sport Italia.

- Det er Eriksens egen sejr, efter han udstod den ubærlige behandling. Han kom på banen i 88., 89. og 90. minut og smed ikke en sko mod dem, der stod bag. Seks måneder inden han kom til Inter, havde han spillet Champions League-finale for Tottenham.

- Det er ikke nemt at blive behandlet som lagerarbejder. Eriksens viste tålmodighed, lydighed og professionalisme på et niveau, som vi alle kan lære af. Han fik intet.

- Måske mistede han et år af sin prof-karriere, siger han og hævder ligeledes, at Inter prøvede at sælge ham.

Fortjent familiefejring i selskab med sønnen Alfred:

Lander i midterfeltet

Hos Gazzetta Dello Sport har man givet årskarakterer til Inter-mandskabet, der i sin helhed får den højst mulige, nemlig 10. Det samme får Conte for sin håndtering af holdet, der fik succes i Serie A og crashede i Europa.

Bedste spiller er Romelu Lukaku, der både har sørget for flest mål og assist, hvilket giver karakteren 9. Eriksen lander i midterfeltet med 7,5.

- Ja, Chris viste sig at være mere end ... 'funktionel', skriver avisen lettere sarkastisk.

Statistisk set har Eriksens første og anden halvdel af sæsonen lignet hinanden, bortset fra minutterne. Skæringen er foretaget ved semifinalen i den italienske pokalturnering, hvor Eriksen scorede mod AC Milan. Tidspunktet som mange betegner som vendepunktet for danskeren.