Lukker han døren for Eriksen?

Christian Eriksen har tre uger til at slippe væk fra Inter, inden transfervinduet smækker i.

I weekenden sad den danske landsholdsstjerne igen på bænken i samtlige 90 minutter, men det er ingen enkel sag at komme væk fra mareridtet i Italien.

Coronapandemien betyder stærkt nedsat aktivitet på transfermarkedet, og Eriksens løn (56 mio. kr. om året netto) er også en knast i forhold til et muligt skifte.

Allerede i starten af året sagde Inter-boss Giuseppe Marotta, at klubben ikke kom til at foretage de store investeringer, og det frustrerer øjensynligt træner Antonio Conte.

Inter-træneren har fået at vide, at Eriksen skal ud, før en ny spiller kan komme ind, men han virkede ikke ligefrem optimistisk, da han blev spurgt til emnet op til weekendens kamp mod Roma.

- I ved udmærket godt, hvad jeg vil svare. Jeg har allerede sagt, at der ikke vil være nogen til- eller afgange i dette transfervindue, sagde Conte ifølge RMC Sport.

Det kan både være spin og frustration fra Inter-trænerens side, og udtalelsen skal også ses i lyset af, at Marotta har forudset et meget defensivt transfervindue set med Inter-briller.

Ifølge sportsavisen La Gazzetta dello Sport har Conte ellers udpeget spilleren, som han gerne ser trække i den sortblå trøje.

Conte vil gerne hente Paris’ Leandro Paredes til den centrale midtbane.

Vidal har skuffet, og Vecino er skadet, og derfor håber Conte at få en mand, der kan fungere som benzin i motoren i maskinrummet.

Brozovic har nærmest spillet fuld tid siden sin coronopause, og frygten er, at den stærke kroat - hvis han ikke får noget aflastning - ikke kan holde dampen oppe hele sæsonen.

Argentinske Leandro Paredes har tidligere gjort det glimrende for Roma i Serie A, og han virker ikke til at være en del af Mauricio Pochettinos planer i den franske hovedstad.

26-årige Paredes har ikke fået spilletid i de seneste fem ligakampe og ikke været i kamptruppen til de seneste tre.

En byttehandel, hvor Eriksens lejes ud til Paris og Paredes til Inter, bliver i La Gazzetta dello Sport nævnt som en mulighed.

Sportsavisen kalder situationen svær, men ikke umulig.

Inter ligger nummer to i Serie A, men Conte må være bekymret over, at hans tidligere klub Juventus er begyndt at røre på sig.

De forsvarende mestre har vundet alle tre kampe i 2021, mens Inter i samme periode kun har fået fire point.

Milano-klubben er fire point foran Juve, der dog har spillet en kamp færre.

Helt i top ligger fortsat Milan, der har et forspring på tre point til byrivalen.

Juventus har vundet mesterskabet ni år i træk, mens Inters seneste titel var tilbage i sæsonen 2009/10.

Danske stjerner i højt transfer-spil

Erkender fejl i vanvidstackling

Medie: Brøndby lurer på Celtic-spiller