Lykken vender: Eriksen er tilbage

For første gang i år starter Christian Eriksen inde i Serie A, når Inter møder Benevento

For få uger siden var det ikke et spørgsmål, om Christian Eriksen skulle væk fra Inter. Det handlede udelukkende om hvornår, det ville ske.

Men tirsdag leverede den danske stjerne en formidabel scoring på frispark mod bysbørnene fra AC Milan, og som matchvinder i Derby della Madonnina synes situationen pludselig at være en anden.

- Det her er Inters trup. Ingen vil komme, og ingen vil forlade os. Jeg bliver ved med at sige det, men ingen lader til at tro på mig, sagde Inter-manager Antonio Conte.

Nu var Eriksen ikke ude i kulden, men fik snarere en varm velkomst tilbage i det gode Inter-selskab. Den første håndgribelige rygdækning for påstanden er siden kommet frem lørdag.

Landsholdsspilleren er således en del af startopstillingen, når Inter tager imod oprykkerne fra Benevento i Serie A.

De er Eriksens første start i ligaen siden 13. december sidste år.

