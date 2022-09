Målfest i Milano-derby

Serie A viste sig fra sin bedste side lørdag aften, da der var fodboldderby i Milano. Det blev en seværdig og yderst underholdende kamp.

AC Milan endte med at vinde 3-2 over rivalerne fra Inter, som især havde problemer med at holde styr på angriberen Rafael Leao.

Den 23-årige portugiser scorede to mål i sejren og drev flere gange gæk med det ellers rutinerede Inter-forsvar.

Inter kom dog bedst fra land med en 1-0-scoring efter 21 minutter. Inters midtbanespiller Marcelo Brozovic tog et godt løb i midten af banen og blev spillet fri til scoring af angriberen Joaquin Correa.

Syv minutter senere udlignede Leao til 1-1, da han udplacerede Inter-keeperen Samir Handanovic.

Ti minutter inde i anden halvleg øgede Milan-angriberen Olivier Giroud til 2-1, inden Leao leverede kampens højdepunkt efter en time.

Med vævre træk legede Leao sig dybt ind i Inters felt og fik sendt bolden forbi Handanovic med en smart afslutning til 3-1.

Inter gav ikke op, og netop indskiftede Edin Dzeko reducerede til 2-3 efter 67 minutter.

Inters stjerneangriber Lautaro Martínez havde efterfølgende et par muligheder for at skaffe en udligning - blandt andet et nærgående hovedstød.

Men Milan-keeper Mike Maignan stod i vejen for det hele.

Simon Kjær blev skiftet ind efter 83 minutter, og den danske landsholdsanfører var med til at køre sejren i hus. Det var Simon Kjærs anden kamp i denne sæson.

Med sejren topper Milan rækken med 11 point efter fem kampe. Inter har ni point på en femteplads.

Juventus spillede tidligere lørdag 1-1 ude mod Fiorentina. Juventus har også ni point.

