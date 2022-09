Mæhle-drama: Brugte dagen på telefonen

Joakim Mæhles cheftræner Gian Piero Gasperini fortæller, at danskeren kunne have været skiftet væk fra Atalanta på deadline day

Matchet mellem den italienske storklub Atalanta og Joakim Mæhle har ikke været det bedste.

Spilleren stortrives på landsholdet, og det er, som om at den ydmyge Østervrå-dreng bliver til sit alter-ego 'Prinsgemæhlen', så snart han trækker den røde landsholdstrøje over hovedet.

Men når cheftræner Gian Piero Gasperini sætter danskeren på holdkortet i Atalanta, er det ikke med helt samme power, som Mæhle leverer på landsholdet.

Derfor har der også været rygter henover sommeren, at Joakim Mæhle var på vej ud i klubben.

Rygter, som Gasperini nu bekræfter, ikke er helt usandt.

- Den nuværende trup er ikke den, jeg ønskede. Hateboer (Hans, red.), Mæhle (Joakim, red.) og Boga (Jeremie, red.) brugte dagen på deres telefoner, hvor de ventede på at skifte andetstedshen.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Joakim Mæhle scorede til 1-0 mod Serbien, men udgik med en skade imod Østrig. Foto: Gregers Tycho

Annonce:

Gian Piero Gasperini er ikke sur, men skuffet over det udgangspunkt, han sidder tilbage med efter lukningen af transfervinduet.

- Klubben gør det ikke lettere for mig ved at beholde så mange spillere her. Hver gang der er nogen, der ikke spiller, så er det et værre rod. Men nu er markedet lukket, og holdet ser stadig sådan ud.

Det er faktisk blevet til masser af spilletid for den 25-årige danske wingback i starten af Serie A-sæsonen. I tre ud af fire kampe har danskeren fået spilletid.

I to af dem er det fra start.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Joakim Mæhle bliver i hvert fald i Atalanta i et halvt år endnu, hvor han skal overbevise Gasperini om at lade ham blive. Foto: Lars Poulsen

Set med danske briller har Joakim Mæhle gjort det ganske fortrinligt på landsholdet. Men 'Mæhlnæsen', som landsholdsbacken er blevet døbt af fansene, har ikke fået færten af den samme succes i den norditalienske bjergby, som han nyder på landsholdet.