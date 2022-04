Mæhle griner af træneren

Landsholdsdarlingen Joakim Mæhle har for længst vundet de danske fans hjerter, men det kniber lidt med at få Atalanta-træner Piero Gasperini med på vognen.

TV 2 spurgte indtil Joakim Mæhle på pressemødet forud for torsdagens Europa League-brag mod RB Leipzig, hvortil Atalanta-træneren forklarede, at de mange landskampe har været et problem i forhold til at bevare fokus på ligaen.

Gasperini understregede dog samtidig, at Mæhle er en meget pålidelig spiller, som de håber at kunne få ordentligt i gang, når han kommer tilbage fra sin skade.

Hovedpersonen selv kunne kun grine af sin træners udtalelser omkring landsholdet.

- Jeg har nogle venner på besøg lige nu, og vi grinte lidt af det hele i artiklen. Det er ikke noget, der går mig så meget på. Jeg er både glad, når jeg spiller her, og glad når jeg spiller på landsholdet, siger Joakim Mæhle til TV 2 SPORT.

Der er dog ikke meget at grine af, hvis man kigger på Atalantas aktuelle form.

Holdet fra Bergamo er dumpet helt ned på ottendepladsen i Serie A og blev torsdag sendt ud i Europa League-mørket efter et 0-2 nederlag til RB Leipzig.

Mæhle selv har heller ikke den lykkeligste periode i sin karriere, da han han netop er blevet opereret for blindtarmsbetændelse. Han er dog i bedring og nærmer sig et comeback.

Den danske wingback har i sine 25 landsholdskampe nettet ni gange imens han har scoret tre gange i 57 optrædener for Atalanta.

