Mæhle med i stor triumf

Efter to Serie A-sejre i træk gik det lørdag galt for Juventus.

På hjemmebane tabte Torino-klubben med 0-1 til Atalanta, der havde den danske landsholdsspiller Joakim Mæhle med i hele kampen.

Duvan Zapata stod for kampens mål, da han sendte et brag af en afslutning i netmaskerne i første halvleg.

Juventus var mest på bolden, men Atalantas genstridige og aggressive presspil smadrede mange af hjemmeholdets forsøg på angreb.

Atalanta vandt et hav af bolde, fordi Juventus-spillerne ganske enkelt ikke var dygtige nok med bolden til at komme ud af presset.

Nederlaget betyder, at Juventus er på ottendepladsen i Serie A, hvor Atalanta indtager fjerdepladsen.

Selv om Juventus var presset, fik klubben fine muligheder.

Efter 20 minutter blev Federico Chiesa eksempelvis sendt afsted i en friløber efter en lang sukkerbold fra Weston McKennie, men den italienske landsholdsprofil brugte for lang tid og blev tacklet i sidste øjeblik.

Det blev Duvan Zapata ikke, da han fik chancen i den anden ende otte minutter senere.

Atalanta gik i højt pres og brød et Juventus-opspil midt på banen. Bolden blev hurtigt slået dybt til Zapata, der tog et par træk og smaskede bolden i nettet via undersiden af overliggeren fra en position i udkanten af feltet.

I anden halvleg virkede spillet en smule fastlåst, og som kampen skred frem, trak Atalanta sig længere tilbage på banen og skruede ned for aggressiviteten i presset.

Det sidste kvarters tid belejrede Juventus sin modstanders banehalvdel, men Atalanta forsvarede sig stærkt mod hjemmeholdet, der ikke havde kreativiteten til at dirke defensiven op.

Til allersidst fik Paulo Dybala chancen på et frispark lige uden for Atalantas felt, men han ramte oversiden af overliggeren.

