Mæhle på pletten i målorgie

Danske Joakim Mæhle scorede sit første mål i Atalanta-karrieren, da holdet søndag tog alle tre point ude mod Udinese.

Gæsterne vandt med hele 6-2 i en ganske begivenhedsrig kamp. Danskeren scorede kampens næstsidste mål og lagde op til det sidste.

Med sejren ligger Atalanta fortsat på fjerdepladsen i ligaen med 41 point for 20 kampe. Udinese befinder sig på 14.-pladsen med 20 point.

Efter de første 45 minutter var gæsterne allerede foran 3-0. Hjemmeholdet fik aldrig for alvor truet føringen trods to mål i anden halvleg.

Det var ved stillingen 4-2, at Aleksej Mirantsjuk sendte Mæhle i dybden. Det skete med en kreativ hælaflevering.

Efterfølgende udspillede danskeren en prisgivet målmand med en resolut afslutning.

Mario Pasalic, Luis Muriel, Ruslan Malinovsky og Matteo Pessina stod for de øvrige Atalanta-mål i opgøret.

Sideløbende tog Napoli også en sejr, da holdet hjemme slog Sampdoria med 1-0. Det betyder, at holdet fortsætter på tredjepladsen i ligaen - to point foran Atalanta, men med en kamp mere under bæltet.

Andrea Petagna scorede kampens enlige mål.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Lyt til sjette afsnit af Agenterne, der handler om Mikkel Beckmanns vilde ophold i den cypriotiske klub Apoel Nicosia