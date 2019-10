- Mafiaen tvang mig ud af storklub

Karrieren var på sit højdepunkt, da Taribo West lavede det forbudte skifte fra AC Milan til Inter Milan.

Nigerianeren nåede dog kun fire kampe for klubben, før mafiaen og fansene fik ham presset ud.

Det fortæller han til det nigerianske medie Score Nigeria.

- Mafiaen gjorde alt, der stod i deres magt for at sikre sig, at jeg var færdig i Milan, siger West.

Den tidligere forsvarsspiller var blevet kollega med klublegender som Franco Baresi, Paolo Maldini og Alessandro Costacurta.

Og det var ifølge 45-årige West udsigten til at bænke legenderne, der fik mafiaen til at skrue bissen på.

- De gjorde det, fordi det var helt utænkeligt for dem, at en afrikaner skulle overtage pladsen fra en af deres legender, siger han videre.

Taribo West og Nigeria tørnede sammen mod Danmark ved VM i Frankrig i 1998. Foto: Michel Euler/Ritzau Scanpix

Taribo West fortæller videre, hvordan mafiaen rent faktisk bar sig ad med at gøre ham upopulær i Milan-klubben.

- Pressen og lægerne blev bestukket til at melde, at jeg var skadet i et desperat forsøg på at få mig væk, siger West.

Nigerianeren blev som konsekvens lejet ud til engelske Derby County og kom aldrig i kamp igen for AC Milan.

Han spillede siden for en håndfuld forskellige klubber, herunder Partizan Beograd og Kaiserslautern, inden han indstillede karrieren i 2008.

