Mangler hjælp

Joakim Mæhle og Mikkel Damsgaard sprudlede på det danske fodboldlandshold under sommerens EM, hvor holdet nåede helt frem til semifinalen.

Både Damsgaard og Mæhle scorede to mål og lavede en assist under EM-slutrunden. De har fået deres gennembrud i det seneste års tid under landstræner Kasper Hjulmand.

I 11 landskampe har Damsgaard scoret 4 mål og lavet 7 assister. Mæhle er noteret for 5 mål og 2 assister i 19 kampe ifølge hjemmesiden Transfermarkt.

Mikkel Damsgaard (til venstre) kunne 21. juni juble over en scoring i gruppekampen mod Rusland ved EM. Joakim Mæhle (til højre) scorede også i sejren på 4-1, der sendte Danmark videre til ottendedelsfinalen. (Arkivfoto) Foto: Wolfgang Rattay/Reuters

Samme succes har de ikke på klubholdene i Italien, hvor målene og oplæggene er sjældnere og i denne sæson for alvor lader vente på sig.

De har i denne sæson spillet syv kampe hver, og Damsgaard er uden mål og assister for Sampdoria, mens Mæhle er noteret for en enkelt assist for Atalanta.

Martin Mikkelsen, fodboldekspert på TV2 Sport, har en forklaring på kontrasten mellem at se Damsgaard og Mæhle på klub- og landshold.

- Det er de bedre arbejdsbetingelser, der gør forskellen. Alt for landsholdet går op i en højere enhed.

- Hjulmand er en fantastisk leder, der ved, hvordan han skal få det bedste frem i de her drenge. Der er lidt en honeymoon-effekt over landsholdet lige nu.

- Til forskel repræsenterer Serie A en lidt mere grå hverdag, hvor de ikke spiller på det bedste hold, og hvor der er større konkurrence, og man får færre chancer og mindre tryghed, siger Martin Mikkelsen.

Den tidligere Hobro-spiller peger også på, at der taktisk er forskel på, hvordan de bliver sat op i Atalanta og på landsholdet.

- Mæhle er meget mere bundet i Atalanta. Det er ekstremt struktureret. Det er meget med faste løbemønstre. Der er ikke plads til særligt meget kreativ frihed, og det har han rigtig meget af på landsholdet.

- Han er jo nærmest en flydende playmaker i venstre side, som passer ham rigtig godt som en moderne kantspiller, der trækker ind i banen.

- For Atalanta har han primært spillet på en lidt mere låst højreside, hvor han skal lige frem og tilbage, og det er noget helt andet fodbold.

- Der er ikke lagt op til på samme måde, at han skal sprudle på klubholdet, som han skal for landsholdet, mener Martin Mikkelsen.

Mens Mæhle kun er startet inde i en af de sidste fem kampe for Atalanta, så har Damsgaard bidt sig fast som stamspiller hos Sampdoria - dog uden for alvor at sprudle.

- For Damsgaards vedkommende, og det tænker jeg altid, når jeg ser Sampdoria spille, så mangler han nogle legekammerater. Han mangler nogen at spille sammen med. Det er en lidt stiv 4-4-2, de spiller i Sampdoria.

- Det er lagt op til, at han skal gøre tingene selv, og han er dygtig, men jeg synes, at han mangler noget hjælp. De spiller lidt stift, og han kommer tit i nogle svære situationer, siger Martin Mikkelsen.

Hjulmand er ikke så bekymret for Damsgaard og Mæhle i Italien, men har lagt mærke til forskellen på klub- og landshold.

- Fodbold er et systemisk spil. Det handler om at sætte tingene sammen, så det passer den enkelte bedst muligt inden for de rammer.

- Jeg tror, at det passer dem rigtigt godt, den måde vi på landsholdet spiller og sætter det sammen på, siger Hjulmand.

Han ser også mange gode ting, når de spiller for henholdsvis Atalanta og Sampdoria.

- Hvis man skal have endnu mere ud af dem, så kræver det, at man kigger på det, de er bedst til. Og finder nogle rammer for dem, til det de er bedst til.

- Derfor vil du se nogle spillere spille fantastisk for et hold og passe lidt dårligere til nogle andre måder at spille på. Men det lærer de også noget ved. Jeg er slet ikke bekymret.

- De kommer hjem i en god forfatning. Jeg er helt sikker på, at de falder lige ind igen, og at vi ser det bedste fra dem igen, siger Hjulmand.

I weekendens største Serie A-kamp tager Atalanta og Joakim Mæhle imod AC Milan og Simon Kjær søndag aften, mens Sampdoria og Damsgaard tidligere søndag spiller hjemme mod Udinese og Jens Stryger Larsen.

