Maradonas lillebror er gået bort

En tragisk nyhed har set dagens lys i Italien.

Den ikoniske fodboldspiller Diego Maradonas lillebror, Hugo, er død. Han blev fundet i sit hjem i Napoli, hvor Diego Maradona havde en stor fodboldkarriere.

Det meddeler byens fodboldhold på sin hjemmeside.

- Vores tanker går til hele Maradona-familien, skriver klubben blandt andet i den officielle meddelelse.

Hugo Maradona blev 52 år gammel og døde af et hjertestop. Det sker lidt over et år efter, at Diego Maradona selv døde af et hjertestop i sit eget hjem, hvilket udløste en national sorg i Argentina, hvor familien er fra.

Ligesom sin storebror var han fodboldspiller, og han nåede også at være på kontrakt i Napoli, da han var ungdomsspiller, inden turen gik til Ascoli.

Efter en karriere, der aldrig blev lige så stor som Diegos, gik han trænervejen og stod i spidsen for akademier rundt om i Europa.