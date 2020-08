Medie afslører ny træners Eriksen-plan

Nu ser det ud til at lysne for Christian Eriksen i Inter.

Det kan man læse i Italiens store sportsavis Gazzetta dello Sport.

Selv om manager Antonio Conte endnu ikke er fyret, og den tidligere Juventus-manager Massimiliano, Allegri, kaldet Max, heller ikke officielt er tiltrådt som ny Inter-boss, kan sportsavisen afsløre mestertrænerens gameplan.

Hvis det ellers står til troende, hvad avisen skriver, skal Christian Eriksen i den nye sæson have en hovedrolle.

Efter syv måneder i Inter-trøjen, hvor Christian Eriksen har tilbragt mere tid på bænken end på banen, skal danskeren være omdrejningspunktet i den kommende sæson.

Det er i hvert fald Max Allegris plan, og det må glæde landstræner Kasper Hjulmand.

Således skal Inter igen blive 'stor' ved at spille et 3-5-2 system, hvor Christian Eriksen er tiltænkt en plads i centrum på midtbanen, hvor den måske kommende Inter-træner altid har foretrukket en angribende midtbanespiller.

Så det vil blive med en Christian Eriksen i en position, som kan minde meget om hans rolle i de succesfulde Tottenham-år.

Max Allegri har sundet sig efter den bratte afsked med Juventus og fået batterierne ladt op, så han har meldt sig klar og er storfavorit til at blive Christian Eriksens nye boss (Foto: Ritzau/Scanpix)

Hvis det vil gå, som flere italienske aviser allerede har skrevet, og Antonio Conte selv har antydet efter Europa League-finalenederlaget til Sevilla, vil Max Allegri blive præsenteret i denne uge.

Det seneste år efter den brutale afsked med Juventus i utide har Max Allegri brugt til at få batterierne ladt op igen sammen med familien i Livorno.

Herfra udsendte han for et stykke tid siden en meddelelse om, at han igen var klar og meldte sig tilbage på banen.

- Jeg vil stå i spidsen for et projekt med en ambition om at vinde, lød udmeldingen.

Det sidste tørster Inter i den grad efter.

Ikke siden den succesfulde 2009-10 sæson med både mesterskab og Champions League har Inter vundet noget som helst.

Det har Max Allegri til gengæld med Juventus.

Succestræneren fulgte også her efter Antonio Conte og gjorde siden Juventus til italiensk mester fem år i træk, så historien fra Torino kan blive gentaget i Milano hos Inter og Christian Eriksen, hvis de italienske medier får ret.

Se også: Conte antyder muligt farvel til jobbet som Inter-træner

Se også: Juventus er italiensk mester

Se også: Stjernen forsvarer Eriksen: - Ikke nemt