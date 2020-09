Medie: Afvist af ny storklub

Inter forsøger desperat at komme af med Christian Eriksen for at få råd til nye spillere

Christian Eriksen fandt aldrig melodien i Inter i sin første halvsæson, hvor danskeren hovedsageligt blev brugt til at varme bænken på det italienske storhold.

Derfor går spekulationerne nu lystigt på, om den danske landsholdsspiller allerede er fortid i Milano efter dette transfervindue, da Antonio Conte ikke ser Eriksen i sin idealopstilling.

Se også: Rammer forsiden: Ny spekulation

Senest har velansete The Guardian en stor historie om, at Inter har forsøgt at afhænde Christian Eriksen til Premier League-klubben Chelsea.

Det er dog blevet et rungende 'nej tak' fra London-klubben, der ellers har svinget dankortet flittigt denne sommer.

Antonio Conte har i længere tid haft et brændende ønske om at blive genforenet med N'Golo Kanté, og den italienske manager har forsøgt at bytte Eriksen og Marcelo Brozovic for Kanté i sin tidligere klub.

Christian Eriksen imponerede ikke ligefrem i landskampene mod Belgien og England. Foto: Jens Dresling

Da Chelsea ikke bed på, forsøgte Inter at sælge Eriksen 'rent' til Chelsea, men der var stadig ingen interesse fra The Blues.

Hvis Antonio Conte ønsker at få fingrene i den franske midtbanespiller, så må han altså hoste op med kontanter, men Inter har ikke noget stort transferbudget, bl.a. fordi mange af midlerne blev brugt på at hente Christian Eriksen i januar...

The Guardian skriver ikke noget om, hvorvidt Eriksen overhovedet skulle have interesse for skiftet til Tottenhams lokalrivaler, og den 28-årige kreatør udtalte ved den seneste landsholdssamling, at han har sin fremtid på plads:

Se også: Eriksen: Her er min fremtid

Skal du slå vennerne i Super Manager? Se ekspertens bedste tips her:

Eksperten: Her er slagtilbuddene i Super Manager

Se også: Gravesen revser Eriksen

Se også: Tosset på eks-konen

Se også: Det rene vanvid: Fodbold-boss var smittet til stormøde