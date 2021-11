Medie boykotter Mourinho

En aktuel sjetteplads i Serie A, hvor man kæmper for at holde snor i topholdene, og en hostende Conference League-sæson med blandt andet 1-6 ude til Bodø/Glimt.

Men det er ikke kun på banen, at der er udfordringer for AS Roma og cheftræner José Mourinho, det er der også uden for kridtstregerne.

Tirsdag har den italienske radiostation Retesport, der er en lokal stadion i Rom, udsendt en pressemeddelelse, hvor det fremgår, at man ikke længere har tænkt sig at dække portugiserens pressemøder.

Det sker, efter Mourinho sagde til radiostationens journalist Marco Juric på et pressemøde:

- Du er her stort set hver eneste pressemøde, men enten er du ekstremt intelligent og ønsker, at folk tror, du ikke er det, eller også er du ikke intelligent overhovedet.

- Jeg vil gerne tro, at du er intelligent, men du kan godt lide at gøre det, du nu gør, skal Mourinho have sagt til journalisten efter Romas nederlag til Venezia.

Vil undgå yderligere manipulation

Det har altså fået radiostationen til at boykotte José Mourinhos pressemøder.

- Retesport vil gerne udtrykke solidaritet med Marco Juric, når det kommer til den ubehagelige og upassende kommentar fra hr. José Mourinho på pressemødet sidste lørdag. Vi har besluttet at suspendere deltagelse i pressemøder, så vi undgår yderligere manipulation på spørgsmål, der er helt legitime og stillet på en høflig måde.

- Vi håber, at Romas træner vil arbejde hårdt og endnu hårdere på holdet og på løsninger, så man undgår udbrud som dette, som vi i finder meget upassende, skriver radiostationen.

José Mourinho og Roma tabte med 2-3 til Venezia.

Udover Retesport arbejde Marco Juric også for Sky Italia.

Det er anden gang på kort tid, José Mourinho vækker opsigt i presseområdet efter en kamp. Da Roma havde spillet 2-2 med Bodø/Glimt i Conference League, var det norske Jan Åge Fjørtoft, der røg i kløerne på toptræneren.

