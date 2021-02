Medie: Dansker på rampen til kæmpe salg

Han er i gang med sin første sæson i Sampdoria, og det er gået så godt for det danske talent Mikkel Damsgaard, at det også kan blive den eneste sæson i den italienske klub.

Det er det store medie Tuttosport, der skriver, at Sampdoria gør klar til et salg af Mikkel Damsgaard.

Klubben har altid levet af at sælge spillere, og mediet mener at vide, at det tidligere FCN-talent er en af tre spillere, som man kan sælge denne sommer. Sammen med Emi Audero og Jakub Jankto.

Mikkel Damsgaard har ikke spillet alle minutter i denne sæson, fordi Claudio Ranieri roterer en del, men danskeren har været med i langt de fleste kampe og til tider vist store prøver på sit talent.

Damsgaard, 20 år, blev hentet for omkring 50 millioner danske kroner, og værdien på danskeren er nu mere end fordoblet, skriver Tuttosport.

Selv om der er et håb om at lave et stort salg eller to til sommer, er der stadig Covid-19-krisen, der har ramt markedet.

Derfor kommer Sampdoria heller ikke til at lave et rekordsalg, som man gjorde det for nogle år tilbage med angriber Patrik Schick, der nu er holdkammerat med Yussuf Poulsen i Leipzig.

Tidligere er klubber som Tottenham og Juventus blevet rygtet interesseret i Mikkel Damsgaard.

Mikkel Damsgaard har kontrakt med klubben frem til sommeren 2024 - han har scoret to gange lagt op til fire mål i de 20 kampe, han indtil videre har spillet i Serie A.

Han fik i efteråret debut for A-landsholdet i en testkamp mod Sverige.

