Medie: Det har kostet kassen

Christian Eriksen ser heldigvis ud til at fortsætte karrieren, men desværre for Inter bliver det ikke i Serie A, hvor danskeren ikke må spille med sin indopererede ICD-enhed.

Inter og Christian Eriksen aftalte i december at ophæve danskerens kontrakt, og det er en aftale, der har fået økonomiske konsekvenser for begge parter. Eriksen måtte således sige farvel til sin høje løn, mens Inter gav afkald på den videresalgsværdi, som Christian Eriksen repræsenterede for klubben.

Og ifølge blandt andre Football Italia har Inter meldt ud, at Christian Eriksens exit betyder et tab på 15,3 millioner euro i regnskabet, svarende til over 113 millioner kroner. Til gengæld skal Inter altså ikke betale Christian Eriksen den løn i de kommende år.

Inter betalte omtrent 150 millioner kroner for Christian Eriksen, da Milano-klubben hentede danskeren i Tottenham i januar 2020. Eriksens kontrakt med Inter løb til sommeren 2024.

Christian Eriksen fortsætter sandsynligvis karrieren i Brentford.

Nu taler Eriksen: - En perfekt løsning

