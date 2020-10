Medie: Eriksen afviste tyskere

Christian Eriksen har været et halv-varmt navn på transfervinduets sidste dag.

Den 28-årige danske landsholdsstjerne er blevet rygtet væk fra Inter, hvor det kniber med at få spilletid.

Den italienske sportsavis Corriere dello Sport skrev i dagens udgave, at Dortmund havde forhørt sig, men Inter har afvist, at det skulle være tilfældet.

Nu er også en anden Bundesliga-klub blevet knyttet sammen med Inter-regissøren.

Ifølge Sky Sport Italia ville Hertha Berlin meget gerne hente danskeren til den tyske hovedstad, men det afviste Eriksen selv.

Også den italienske tv-station Sport Italia har bragt historien om Eriksen og Hertha Berlin. Ifølge Sport Italia forhørte tyskerne sig også på belgieren Radja Nainggolan.

Christian Eriksen var mandag eftermiddag på træningsbanen i Herning forud for onsdagens testkamp mod Færøerne. Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

Det tyske transfervindue lukkede kl. 18, og vi kan konkludere, at det ikke blev i denne omgang, at Eriksen endte i tysk fodbold.

Alt tyder på, at han selv har haft et ønske om at blive i Inter, selvom han har haft problemer med at spille sig til en plads på Antonio Contes mandskab.

Christian Eriksen skiftede tilbage i januar fra Tottenham fra til Inter for i omegnen af 150 mio. kr.

