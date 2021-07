Medie: Eriksen-retur til Inter i næste uge

Der er efterhånden gået mere end en halvanden måned siden Chistian Eriksens forfærdelige kollaps i Parken, og tidligere har det været beskrevet, at den danske spiller skal have fjernet sin pacemaker, hvis han vil spille videre i italiensk fodbold.

Kort sagt er der strenge regler i Italien for, at man ikke kan dyrke idræt i landet med en pacemaker.

- Christian Eriksen kan ikke få grønt lys til at spille i Italien. Hvis spilleren får fjernet pacemakeren, kan han vende tilbage og spille for Inter, siger Francesco Braconaro, der sidder i det italienske fodboldforbunds medicinske komité, til Radio Kiss Kiss for lidt under en uge siden.

Nu melder Sky Sport Italia, at Christian Eriksen vender retur til Inter i næste uge for at gennemgå nogle nye hjerteundersøgelser forud for hans retur mod grønsværen.

Mediet understreger, at det er nye undersøgelser, som skal give et bedre og mere præcist billede af, hvorfor han kollapsede den 12. juni.

Efter undersøgelserne vil klubben vurdere de næste skridt fremad og mulighederne for, at Eriksen kan gøre comeback i italiensk fodbold.

En ting er dog sikkert ifølge de skrappe regler, og det er, at han ikke kan spille med pacemakeren.

